Вице-мэр Москвы: новые меры против COVID-19 защитят самых уязвимых граждан

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что новые меры профилактики COVID-19 принимаются в столице, чтобы защитить наиболее уязвимые категории граждан, передаёт ТАСС.

Она отметила, что в течение последних пяти недель рост заболеваемости коронавирусом впервые составляет 30%.

"Ни в один предыдущий период такого высокого темпа прироста мы не наблюдали. И даже за первые три дня этой недели тенденция сохраняется", — подчеркнула Ракова.

По её словам, врачи уже адаптировались к работе во время пандемии. В Москве за время распространения COVID-19 открыли свыше 11 тысяч резервных коек. Однако заместитель мэра напомнила, что любой коечный фонд ограничен. Если не остановить рост заболеваемости, то через несколько недель имеющихся в столице мощностей может не хватить, чтобы продолжать бороться с инфекцией.

"Увы, среди умерших от COVID-19 доля пенсионеров очень высокая (86%). При этом с вакцинацией ситуация обратная — из всех вакцинированных москвичей люди старше 60 лет составляют всего 23%", — сказала вице-мэр.

Она добавила, что 1,9 миллиона пожилых людей в Москве и 600 тысяч горожан с хроническими заболеваниями должны будут соблюдать домашний режим с 25 октября.

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