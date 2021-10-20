Мутировавший штамм "дельта" обнаружили у ребёнка в Израиле

Первый случай новой "дельта"-мутации AY4.2 у ребёнка диагностирован в Израиле. Пациентом оказался 11-летний мальчик. По мнению врачей, он привёз штамм из Молдавии.

То, что ребёнок болен, определили в израильском аэропорту. Специалисты провели все анализы и выяснили, что в организме мальчика "не обычный" штамм "дельта", а с новыми "характеристиками", о которых ранее заявляли английские учёные.

Пока власти страны не могут точно сказать, опаснее ли новый вид коронавируса прежних.

Однако ребёнка изолировали в специальный бокс и наблюдают за ним круглосуточно.

"Новый штамм вируса в Израиле может обратить вспять уменьшающееся число случаев заражения после нескольких месяцев борьбы с быстро распространяющимся вариантом "дельта", — цитирует Минздрав The Times of Israel.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что учёные из Кембриджа и Лондона выявили новую мутацию индийского штамма коронавируса. Специалисты только недавно обнаружили вариант AY.4.2, и "на него приходится уже почти 10% заражений в Великобритании".

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