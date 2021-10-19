Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19

Медики Болгарии предложили своему минздраву разрешить больницам взимать плату за лечение невакцинированных пациентов с COVID-19.

Заболевшие невакцинированные пациенты с COVID-19 должны оплатить часть стоимости своего лечения. Об этом просит Минздрав Болгарии Болгарская ассоциация больниц (BBA).

Медики отмечают, что они не справляются с большим количеством невакцинированных пациентов, которые "перегружают систему здравоохранения в стране" во время четвертой волны пандемии.

"Учитывая, что пациенты имеют свободный доступ к вакцинам, мы считаем, что пора дать четкий сигнал о том, что невакцинированные пациенты "обходятся" нам всем дорого. Такая высокая цена не только имеет финансовые последствия, но также истощает медицинский персонал и усложняет проблему нехватки кадров ", — пишет BBA.

По мнению медиков, те, кто не имеет медицинских причин для отказа от вакцинации, должны разделить хотя бы часть своей ответственности перед обществом.

Минздрав, возможно пойдёт другим путём, установит фиксированную сумму доплаты за лечение невакцинированных пациентов, отмечает dariknews. bg.

По данным Единого информационного портала ЕС, по состоянию на 13 октября 91,49 процента новых пациентов в больницах Болгарии не были вакцинированы. При этом по состоянию на 12 октября вакцинировано всего 23,5% населения страны.

Подобная же инициатива обсуждается в Латвии, правда исходит она от общественности.