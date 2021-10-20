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Ирландский город, где 99,7% жителей вакцинированы, переживает пятую волну COVID

Здоровье

В ирландском городе Уотерфорд, который на 99,7% "полностью вакцинирован”, зарегистрирована массовая коронавирусная вспышка.

Ирландский город, где 99,7% жителей вакцинированы, переживает пятую волну COVID

Об этом сообщил портал Natural News.

Согласно данным издания, этот всплеск новых случаев COVID-19 означает, что Ирландия может оказаться на грани пятой "волны” болезни — даже несмотря на то, что люди подчиняются требованию проходить вакцинацию.

  • За последние семь дней в Уотерфорде было зарегистрировано 408 новых случаев заражения.
  • Уровень заболеваемости там — 351,2 инфекций на 100 000 человек.

"В графстве Уотерфорд самый высокий уровень вакцинации взрослых в Ирландии — более 99%, — пишет интернет-портал. — - За ним следует округ Карлоу с показателем 98%+.

Это очень похоже на нынешнюю ситуацию в Вермонте. Несмотря на то, что почти 90% населения штата в настоящее время полностью вакцинировано, число госпитализаций в связи с вирусом стремительно растет".

К слову, о том, что вакцина не даёт гарантий "от заражения", ибо её задача - снизить риск тяжелого течения болезни и летального исхода, говорят врачи во всем мире. Как и о том, что, в конечном счете, прививки помогают формировать коллективный иммунитет, который один способен положить конец пандемии. 

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Коронавирус – найден эффективный способ защиты
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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