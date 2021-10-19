Розыгрыш 10 однокомнатных квартир в Москве стартует 27 октября в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!".
В первом розыгрыше смогут принять участие москвичи, которые вакцинировались с 18 по 24 октября.
На официальном сайте мэра Москвы сообщают:
"Розыгрыши будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала "Москва 24". Информацию о победителях объявят в эфире и опубликуют на портале mos. ru. Каждую неделю будет разыгрываться по две квартиры".
Чтобы стать участником стимулирующей акции, необходимо быть:
Последний розыгрыш запланирован на 24 ноября.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил розыгрыш квартир среди прошедших вакцинацию.
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