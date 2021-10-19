Квартира в Москве за прививку: первый розыгрыш пройдет 27 октября

Розыгрыш 10 однокомнатных квартир в Москве стартует 27 октября в рамках акции "Вакцина — твой ключ к здоровью!".

В первом розыгрыше смогут принять участие москвичи, которые вакцинировались с 18 по 24 октября.

На официальном сайте мэра Москвы сообщают:

"Розыгрыши будут проходить каждую среду в течение пяти недель в прямом эфире телеканала "Москва 24". Информацию о победителях объявят в эфире и опубликуют на портале mos. ru. Каждую неделю будет разыгрываться по две квартиры".

Чтобы стать участником стимулирующей акции, необходимо быть:

совершеннолетним гражданином РФ,

иметь московский полис ОМС,

получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября.

Последний розыгрыш запланирован на 24 ноября.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил розыгрыш квартир среди прошедших вакцинацию.

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