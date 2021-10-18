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Детоксикационная диета с лимоном творит чудеса

Здоровье

Если вы ищете отличный способ детоксикации и очищения своего тела, то стоит прислушаться к совету Бейонсе Ноулз.

Детоксикационная диета с лимоном творит чудеса

Поп-звезда рекомендует метод, известный уже более полувека. В основе детоксикационной диеты, разработанной Стэнли Берроузом, - лимон, который издревле известен, как естественное средство от язвы желудка. Этот фрукт очищает тело от токсинов и способствует заживлению слизистых оболочек.

Детоксикационная диета

  • Лимонная детоксикационная диета предписывает выпивать от шести до двенадцати чашек воды с лимоном в день. В неё надо добавлять кленовый сироп и кайенский перец. И ничего не есть.
  • Курс лечения – 10 дней.
  • Рекомендуется принимать слабительное один раз утром и один раз вечером. Или делать клизмы с морской водой. Это гарантирует, что ваше тело выводит все токсины и все отходы удаляются из кишечника.

После завершения очищения важно медленно вводить твердую пищу. Лучший способ прервать очищение - начать с овощных супов и бульонов. На третий день вы можно есть фрукты и овощи. Но важно не переедать и пить много воды.

После завершения очищения настоятельно рекомендуется соблюдать здоровые привычки в питании и придерживаться диеты, ориентированной на фрукты и овощи.

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Что Происходит с Нашим Телом, Когда Мы Пьем Воду с Лимоном
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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