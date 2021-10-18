Детоксикационная диета с лимоном творит чудеса

Если вы ищете отличный способ детоксикации и очищения своего тела, то стоит прислушаться к совету Бейонсе Ноулз.
Поп-звезда рекомендует метод, известный уже более полувека. В основе детоксикационной диеты, разработанной Стэнли Берроузом, - лимон, который издревле известен, как естественное средство от язвы желудка. Этот фрукт очищает тело от токсинов и способствует заживлению слизистых оболочек.
После завершения очищения важно медленно вводить твердую пищу. Лучший способ прервать очищение - начать с овощных супов и бульонов. На третий день вы можно есть фрукты и овощи. Но важно не переедать и пить много воды.
После завершения очищения настоятельно рекомендуется соблюдать здоровые привычки в питании и придерживаться диеты, ориентированной на фрукты и овощи.
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