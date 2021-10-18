Обязательную вакцинацию ввели в Калужской области для некоторых граждан

В понедельник, 18 октября, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе не менее 80 процентов сотрудников в сферах образования, культуры, промышленности и сферы услуг должны пройти вакцинацию. Такой показатель планируется достигнуть с учётом переболевших в последние 6 месяцев.

Пресс-служба Правительства Калужской области информирует, что на сегодняшний день 318 тысяч граждан уже сделали прививку.

Ведомство приводит слова главы региона:

"К сожалению, далеко не все жители услышали и осознали необходимость вакцинации, далеко не все соблюдают масочный режим, который установлен в Калужской области. Это приводит к серьезному росту распространения заболевания”.

В категорию граждан, для которых вакцинация стала обязательной, вошли государственные и муниципальные служащие, врачи, учителя, работники социальной сферы, промышленных предприятий, сферы услуг, торговли, общепита, транспорта, культуры и др.

Ранее Pravda. Ru сообщила об обязательной вакцинации жителей Иркутской области старше 60 лет.

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