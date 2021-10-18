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Генсек ООН назвал причину развития новых штаммов COVID-19

Здоровье

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что неравномерное распространение вакцин от коронавируса и слабая прививочная кампания способствует развитию новых штаммов COVID-19.

Генсек ООН назвал причину развития новых штаммов COVID-19

По мнению Гутерреша, неравномерное распределение доз вакцин между странами несёт угрозу не только здоровью населения, но и экономические риски.

"Неравенство (в распределении) вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на ещё большие жертвы и продолжая экономический спад", — написал генсек ООН в своём аккаунте Twitter.

Гутерреш уточнил, что если ход вакцинации не "выровнять" во всех странах и не сокращать "на равных" число заболевших, снижения числа инфицированных ждать не приходится.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса. По мнению вице-спикера ведомства Петра Толстого, власти не могли доказать населению, что вакцинация не только безопасна, но и необходима. 

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Россия планирует ставить опыты над людьми? / Вакцинация от коронавируса в России
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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