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Как побороть бессонницу без "седативов", рассказала врач-терапевт

Здоровье

Чтобы наладить биологические часы и побороть бессонницу, не нужно пить снотворное, заявила врач-терапевт и инфекционист Нуржахан Фаллахи. По её словам, "спасением" станут правильный режим и вечерний перекус.

Как побороть бессонницу без "седативов", рассказала врач-терапевт

Терапевт уверяет, то, что человеку выписывают снотворное и седативные препараты, но это эффект кратковременный. Рано или поздно они перестанут помогать, а в худшем случае организм к ним привыкнет. Вместо того чтобы бежать в аптеку, врач советует наладить режим сна. Если же уснуть всё равно не получается, то перед тем как лечь, необходимо провести несколько процедур:

  • прогуляться,
  • сделать лёгкую зарядку,
  • за два часа до сна принять душ,
  • перекусить лёгкими продуктами,
  • проверить температуру и влажность в комнате.

Как уточнила врач, оптимальная температура воздуха в спальне должна варьироваться от 17 до 20 градусов. Влажность 50-60%, пишет РИА Новости.

Что касается перекуса, то перед сном можно съесть:

  • йогурт,
  • банан,
  • выпить ромашковый чай.

Если же и после проделанных манипуляций сон никак "не идёт", заставлять себя не стоит. Лучше подождать, пока организм "захочет спать" за чтением книги или включить фоном релаксирующую музыку. А вот от смартфонов и телевизора лучше отказаться.

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Бессонница: чем грозит и как от неё спастись
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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