В России обновился максимум по количеству заражений COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксировали 34 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, сообщили в оперштабе.

Общее количество заболевших увеличилось до 7 992 687 человек. Темп прироста составляет 0,43%.

"В 85 регионах выявлено 34 303 новых заболевших COVID-19. Из них 2 925 (8,5%) переносят коронавирус без клинических проявлений", — сказано в официальном сообщении.

Число летальных исходов выросло до 223 312. Только за минувшие сутки COVID-19 унес 997 жизней. С момента начала пандемии выздоровели 7 000 624 пациента (+18 717 за сутки).

Кроме того, в оперативном штабе назвали регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавирусной инфекции:

Сахалинская область — 0,16%;

Республика Калмыкия — 0,19%;

Магаданская область и Камчатский край — 0,2%.

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