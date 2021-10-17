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В России обновился максимум по количеству заражений COVID-19

Здоровье

За прошедшие сутки в России зафиксировали 34 303 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за все время пандемии, сообщили в оперштабе.

В России обновился максимум по количеству заражений COVID-19

Общее количество заболевших увеличилось до 7 992 687 человек. Темп прироста составляет 0,43%.

"В 85 регионах выявлено 34 303 новых заболевших COVID-19. Из них 2 925 (8,5%) переносят коронавирус без клинических проявлений", — сказано в официальном сообщении.

Число летальных исходов выросло до 223 312. Только за минувшие сутки COVID-19 унес 997 жизней. С момента начала пандемии выздоровели 7 000 624 пациента (+18 717 за сутки).

Кроме того, в оперативном штабе назвали регионы с наименьшими темпами прироста случаев коронавирусной инфекции:

  • Сахалинская область — 0,16%;
  • Республика Калмыкия — 0,19%;
  • Магаданская область и Камчатский край — 0,2%.

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Самое плохое впереди: Коронавирус мутирует
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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