Бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что в скором времени могут возникнуть вспышки новых вирусных инфекций. Об этом он сообщил Общественной службе новостей.
Онищенко подчеркнул, что напряженную ситуацию с коронавирусной инфекцией нужно устранять как можно быстрее, и, разумеется, самый верный способ — это вакцинация населения.
"Я обращусь ко всем: давайте вакцинироваться! Хватит развлекать людей этим коронавирусом. Если мы вакцинируемся, то он перестанет нас волновать, потому что на подходе другие вирусы", — призывает эпидемиолог.
Заслуженный врач России также отметил, что ученые изучили только 5% существующих вирусов. Их появление может быть обусловлено естественными причинами или неосторожным поведением людей.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что коронавирусная инфекция обретает сезонность.
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