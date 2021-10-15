Онищенко: "Давайте вакцинироваться! На подходе другие вирусы"

Бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что в скором времени могут возникнуть вспышки новых вирусных инфекций. Об этом он сообщил Общественной службе новостей.

Онищенко подчеркнул, что напряженную ситуацию с коронавирусной инфекцией нужно устранять как можно быстрее, и, разумеется, самый верный способ — это вакцинация населения.

"Я обращусь ко всем: давайте вакцинироваться! Хватит развлекать людей этим коронавирусом. Если мы вакцинируемся, то он перестанет нас волновать, потому что на подходе другие вирусы", — призывает эпидемиолог.

Заслуженный врач России также отметил, что ученые изучили только 5% существующих вирусов. Их появление может быть обусловлено естественными причинами или неосторожным поведением людей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что коронавирусная инфекция обретает сезонность.

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