Клинтон попал в больницу с инфекцией мочевыводящих путей

Причиной болезни госпитализированного экс-президента США Билла Клинтона могла стать его активная половая жизнь.

Бывшего лидера Америки, который ранее засветился в громких секс-скандалах, Билла Клинтона лечат в медицинском центе Ирвинского университета Калифорнии.

"Он помещён в отделение интенсивной терапии, где находится под тщательным наблюдением. Ему вводили антибиотики внутривенно, он останется в больнице под постоянным врачебным контролем", — объяснили главврач медцентра Альпеш Амин и личный терапевт политика доктор Лиза Бардак в своём публичном заявлении.

Врач-уролог Владимир Степанов объяснил, чем опасно данное заболевание.

"Подобные инфекции — известная проблема. Это может быть связано и с уретритом (воспаление мочеиспускательного канала — Прим. ред.), и с простатитом. Воспалительные процессы могут подниматься выше, вплоть до почек", — цитирует слова врача Телеканал "360".

Не исключает медик и того, что недуг Клинтона связан с чрезмерно активной половой жизнью политика.

"Хроническое воспаление предстательной железы могло привести к генерализации процесса. Даже сам простатит как таковой может сопровождаться высокой температурой, задержкой мочеиспускания и требовать госпитализации", — отметил врач.

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