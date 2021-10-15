В Верховном суде России отклонили жалобу жителя Якутии, настаивающего на том, что нахождение без защитной маски в магазине во время пандемии коронавируса является незначительным нарушением.
На сайте ведомства сообщается, что сотрудники судебных инстанций, которые ранее рассматривали дело, правомерно постановили, что в этом случае нет оснований для применения положений статьи 2.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("О малозначительности преступления и освобождении от наказания").
В материалах дела сказано, что полицейский задержал мужчину без маски в торговом зале, составил на него протокол и выписал штраф. Житель Якутии не согласился с обвинением, однако не нашёл поддержки в ВС РФ.
Наказание за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм для него решили оставили без изменений.
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