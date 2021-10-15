Близкой к критической назвал ситуацию с COVID-19 в России Денис Проценко

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, считает главврач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Ситуация если не критическая, то близка к этому", — написал медик в Telegram.

Проценко заявил об очень напряжённом положении в инфекционных моногоспиталях из-за наплыва пациентов с COVID-19, многие из которых попадают в реанимацию.

"Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране", — подчеркнул врач.

"Коронавирус — это не шутка и не выдумка"

Он отметил, что из-за доминирования в стране коронавирусного штамма "дельта" изменилось течение заболевания у пациентов, что стало причиной снижения эффективности наработанных алгоритмов лечения.

Проценко перечислил шаги, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации. Главным из них он назвал вакцинацию россиян от коронавируса. Также врач заявил о необходимости ранней диагностики COVID-19, чтобы прервать цепочки заражения им.

Кроме того, медик призвал россиян пользоваться масками.

"Коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом", — отметил Проценко.

Напомним, накануне в РФ зарегистрировали 31299 заразившихся COVID-19 за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. Также зафиксирован максимальный за пандемию показатель суточной смертности — 986 летальных исходов.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил о риске продолжения роста заболеваемости коронавирусом в стране в случае непринятия ограничительных мер.

При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила об отсутствии оснований для введения локдауна из-за COVID-19 в РФ.

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