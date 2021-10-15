EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Акции взлетают!": болгары оценили действия Путина в ситуации с газом
Ксения Собчак о смертельном ДТП: "Вранья нет"
Московские власти рассказали, можно ли обмануть систему Face Pay в метро
Систему оплаты Face Pay запустили в московском метро
Матвиенко: "завалы" в отношениях не мешают России и США налаживать диалог
Сахалинские власти отреставрировали памятник Гагарину, найденный в грязи
"Одноклассники" презентовали обновлённый дизайн мобильных приложений
Зоозащитница о ситуации со щенком и девушкой-инвалидом: "Зоошизы"
В МИД РФ заявили о риске развязывания гонки вооружений из-за создания AUKUS

Близкой к критической назвал ситуацию с COVID-19 в России Денис Проценко

Здоровье

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России близка к критической, считает главврач столичной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Близкой к критической назвал ситуацию с COVID-19 в России Денис Проценко

"Ситуация если не критическая, то близка к этому", — написал медик в Telegram.

Проценко заявил об очень напряжённом положении в инфекционных моногоспиталях из-за наплыва пациентов с COVID-19, многие из которых попадают в реанимацию.

"Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране", — подчеркнул врач.

"Коронавирус — это не шутка и не выдумка"

Он отметил, что из-за доминирования в стране коронавирусного штамма "дельта" изменилось течение заболевания у пациентов, что стало причиной снижения эффективности наработанных алгоритмов лечения.

Проценко перечислил шаги, которые необходимо предпринять в сложившейся ситуации. Главным из них он назвал вакцинацию россиян от коронавируса. Также врач заявил о необходимости ранней диагностики COVID-19, чтобы прервать цепочки заражения им.

Кроме того, медик призвал россиян пользоваться масками.

"Коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно ещё убеждать людей в этом", — отметил Проценко.

Напомним, накануне в РФ зарегистрировали 31299 заразившихся COVID-19 за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. Также зафиксирован максимальный за пандемию показатель суточной смертности — 986 летальных исходов.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил о риске продолжения роста заболеваемости коронавирусом в стране в случае непринятия ограничительных мер.

При этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила об отсутствии оснований для введения локдауна из-за COVID-19 в РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Клеточный иммунитет человека и Ковид 19
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Криминалист рассказал об изменениях в портрете убийцы
Банки начали взимать комиссию за переводы на карты других кредитных организаций
Врач рассказал, почему у Пугачёвой появился "вдовий горбик"
"Акции взлетают!": болгары оценили действия Путина в ситуации с газом
Ксения Собчак о смертельном ДТП: "Вранья нет"
Московские власти рассказали, можно ли обмануть систему Face Pay в метро
Близкой к критической назвал ситуацию с COVID-19 в России Денис Проценко
Систему оплаты Face Pay запустили в московском метро
Матвиенко: "завалы" в отношениях не мешают России и США налаживать диалог
Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна из-за COVID-19 в РФ
Популярное
Здоровье
Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание

Синдром Аарскога-Скотта имеет также название "фациодигитогенитальная дисплазия". Это редкое заболевание встречается с вероятностью один на миллион. Врачи рассказали подробнее о необычной болезни.

Синдром Аарскога-Скотта - редкое генетическое заболевание
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Здоровье
Доктор школы Хопкинса: в борьбе с пандемией власти делают неверную ставку
Российский шоу-бизнес
Больному COVID-19 Александру Серову стало хуже
Бывший СССР
Казахстанский политолог: нельзя внедрять казахский язык, запрещая русский
Дмитрий Соколов От штрафа до расстрела: как в мире борются с пьяными за рулём Дмитрий Соколов Любовь Степушова Проголосует ли избиратель за Путина в 2024 году Любовь Степушова Игорь Буккер COVID-19: всплывают доказательства подготовки к биовойне Игорь Буккер
Здоровье
Длительность естественного иммунитета у перенёсших COVID-19 установили учёные
Политика. Новости и аналитика
США требуют убрать российские ракеты из Европы
Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"
Общество
Показания Собчак не совпали со свидетельством водителя "Мерседеса"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников