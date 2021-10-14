Мурашко: рост заболеваемости COVID-19 продолжится без введения ограничений

В России существует риск продолжения роста заболеваемости коронавирусом в случае непринятия ограничительных мер, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Если сейчас мы не примем общих мер по ограничению в том числе тех социальных коммуникаций, которые ведут к росту заболеваемости, ограничительных мероприятий, вакцинации, мы рискуем продолжить рост", — цитирует заявление министра ТАСС.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 31299 заболевших коронавирусной инфекцией — это максимум с начала пандемии. Зафиксировано 986 летального исхода COVID-19 — это также максимальный показатель с начала пандемии.

Всего в стране зарегистрировали уже 7892980 случаев заболевания коронавирусом. Свыше 6,9 млн заразившихся выздоровели, 220315 скончались.

Как заявил ранее глава российского Минздрава, рост заболеваемости COVID-19 в стране связан с низкими темпами вакцинации в стране и поведением населения.

Министр назвал недостаточным охват пенсионеров вакцинацией. По словам Мурашко, на данный момент привиты от COVID-42% россиян старше 65 лет. Глава Минздрава считает, что вакцинация необходима каждому пенсионеру.

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