Трихологи объяснили, почему необходимо сушить волосы перед сном

Врач-дерматолог Татьяна Егорова объяснила, когда нельзя спасть с мокрыми волосами, а также к каким последствиям может привести нарушение данного правила.

По словам Егоровой, здоровье человека точно пострадает, если он ляжет спать после мытья волос в следующих случаях:

сквозняк в комнате;

открытое окно.

Специалист пояснил, что в этих ситуациях могут развиться простудные заболевания. Кроме того, по данным эксперта, человек может заболеть отитом и гайморитом.

"Рекомендуем всегда подсушивать волосы в прикорневой зоне и слегка — по длине, прежде чем ложиться спать", — посоветовала трихолог Юлия Нагайцева в беседе с Москвой 24.

Также врач сообщила, что сон с мокрыми волосами не влияет на их рост и другие характеристики. Если человек ляжет таким образом спать, утром волосы могут казаться менее привлекательными, добавила специалист. Она отметила, что людям с тонкими волосами будет сложнее расчесать их.

Нагайцева посоветовала покупать шёлковые предметы, чтобы волосы путались не так сильно. Они кажутся более здоровыми, если использовать соответствующие резинки и наволочки, заявила специалист. Однако, по словам эксперта, научно пользу подобного метода пока не доказали.

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