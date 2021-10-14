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Родинки-обманки: когда бежать к онкологу, рассказал врач

Здоровье

Для определения злокачественная родинка или нет очень много медицинских критериев. Как уточнил доктор медицинских наук, врач-онколог, пластический хирург Александр Братик в беседе с Pravda. Ru, многие пациенты совершенно зря паникуют, а многие — спокойно "дожидаются" рака кожи.

Родинки-обманки: когда бежать к онкологу, рассказал врач

Чтобы понять, как действовать, диагноз должен ставить доктор, а не "Гугл" или "соседка".

Родинки-обманки

"Существует очень много обманов. Есть родинки, очень похожие на меланому. И в то же время есть меланомы, совершенно непохожие на себя, похожие на обычные родинки. Поэтому если возникает опасность, у человека появляется тревога, не вызванная им самим, гетерогенно как-то их напугал, врачи, например, или знакомые, родственники", — пояснил врач-онколог.

Самым верный способ определить опасность — гистологический соскоб. Врачи проверяют ткани под микроскопом и могут определить, есть ли в них вредоносные клетки.

"Главный критерий доброкачественных родимых пятен — то, что они круглые, имеют одинаковый равномерный пигмент, форму, равномерно приподнимаются над поверхностью кожи или не приподнимаются вообще, не имеют вкрапления другого цвета. Она может расти в течение жизни. А озлокачествляются в более старшем возрасте только опасные родимые пятна", — говорит доктор медицинских наук.

Самой опасной опухолью принято считать меланому. По словам врача, рак кожи — заболевание хоть и злокачественное, но чаще локальное. Поэтому, если пациент заметил изменение краёв пятна или родинки, необходимо срочно идти ко врачу.

Рак кожи
Рак кожи

При чём тут цвет волос?

По словам онколога, чаще подвержены раку кожи и развитию меланомы люди славянской внешности:

  • голубоглазые,
  • зеленоглазые,
  • сероглазые,
  • светлокожие,
  • светловолосые.

Связано это с тем, что в организме такого "типажа" меньше меланина. И в случае долгого нахождения под палящим солнцем, обычная родинка может развиться до злокачественного поражения.

"Общие указания светлоглазым и светловолосым людям: конечно, солнце в большом количестве противопоказано, либо оно требуется только в спокойные часы утренние или после 4-х часов дня", — советует онколог.

По словам врача, "плодотворно" на развитие опухолей влияет и полюбившийся россиянам солярий. Несмотря на защитные фильтры в "загарных", со временем они изнашиваются и направленные лучи несут "ударную" дозу ультрафиолета на кожу.

Солярий
 

"Если без этого обойтись нельзя, то необходимо пользоваться соляриями с молодыми свежими лампами, с защитными фильтрами, проверенными и гарантированными", — резюмирует Братик.

Врач уточняет, что сейчас в стране ситуация с раком кожи более ли менее стабильна. Пик заболеваемости пришёлся на 80-90-е годы.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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