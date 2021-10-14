Родинки-обманки: когда бежать к онкологу, рассказал врач

Для определения злокачественная родинка или нет очень много медицинских критериев. Как уточнил доктор медицинских наук, врач-онколог, пластический хирург Александр Братик в беседе с Pravda. Ru, многие пациенты совершенно зря паникуют, а многие — спокойно "дожидаются" рака кожи.

Чтобы понять, как действовать, диагноз должен ставить доктор, а не "Гугл" или "соседка".

Родинки-обманки

"Существует очень много обманов. Есть родинки, очень похожие на меланому. И в то же время есть меланомы, совершенно непохожие на себя, похожие на обычные родинки. Поэтому если возникает опасность, у человека появляется тревога, не вызванная им самим, гетерогенно как-то их напугал, врачи, например, или знакомые, родственники", — пояснил врач-онколог.

Самым верный способ определить опасность — гистологический соскоб. Врачи проверяют ткани под микроскопом и могут определить, есть ли в них вредоносные клетки.

"Главный критерий доброкачественных родимых пятен — то, что они круглые, имеют одинаковый равномерный пигмент, форму, равномерно приподнимаются над поверхностью кожи или не приподнимаются вообще, не имеют вкрапления другого цвета. Она может расти в течение жизни. А озлокачествляются в более старшем возрасте только опасные родимые пятна", — говорит доктор медицинских наук.

Самой опасной опухолью принято считать меланому. По словам врача, рак кожи — заболевание хоть и злокачественное, но чаще локальное. Поэтому, если пациент заметил изменение краёв пятна или родинки, необходимо срочно идти ко врачу.

Рак кожи

При чём тут цвет волос?

По словам онколога, чаще подвержены раку кожи и развитию меланомы люди славянской внешности:

голубоглазые,

зеленоглазые,

сероглазые,

светлокожие,

светловолосые.

Связано это с тем, что в организме такого "типажа" меньше меланина. И в случае долгого нахождения под палящим солнцем, обычная родинка может развиться до злокачественного поражения.

"Общие указания светлоглазым и светловолосым людям: конечно, солнце в большом количестве противопоказано, либо оно требуется только в спокойные часы утренние или после 4-х часов дня", — советует онколог.

По словам врача, "плодотворно" на развитие опухолей влияет и полюбившийся россиянам солярий. Несмотря на защитные фильтры в "загарных", со временем они изнашиваются и направленные лучи несут "ударную" дозу ультрафиолета на кожу.

"Если без этого обойтись нельзя, то необходимо пользоваться соляриями с молодыми свежими лампами, с защитными фильтрами, проверенными и гарантированными", — резюмирует Братик.

Врач уточняет, что сейчас в стране ситуация с раком кожи более ли менее стабильна. Пик заболеваемости пришёлся на 80-90-е годы.

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