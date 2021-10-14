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Почему россияне не вакцинируются и причём тут английский язык - вирусолог

Здоровье

Компания по производству вакцины "Спутник V" неправильно "презентует" компонент, считает завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетёсов. По словам вирусолога, все аннотации и научные статьи по препарату написаны на английском языке.

Почему россияне не вакцинируются и причём тут английский язык - вирусолог

"Они же на английском языке. Я их читаю, мои коллеги-вирусологи читают, но основная масса граждан России не могут их прочитать. А ведь если бы авторы поместили их на русском языке, то всё население бы их прочитало", — пояснил вирусолог в беседе с URA. RU.

По мнению врача, именно из-за таких, казалось бы, мелких "недочётов" население перестаёт доверять отечественному производителю.

"Спрашивается, на кого работают эти люди? Получается, что только на англоговорящую аудиторию", — заявил Нетёсов.

Также вирусолог прокомментировал объёмы вакцинации в мире и России. По его словам, согласно информации иностранных сайтов, компании поставили уже 6,5 миллиарда доз вакцин, тогда как российские учёные "не могут 100 миллионов до сих пор поставить".

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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