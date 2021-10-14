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Давит и горит: при каких симптомах в груди нужно бежать ко врачу - Ардашев

Здоровье

По словам заведующего научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова врача-аритмолога Андрея Ардашева, при скачках давления, болях в груди и "обручем" в районе затылка необходимо срочно обращаться в больницу.

Давит и горит: при каких симптомах в груди нужно бежать ко врачу - Ардашев

Посещать кардиолога необходимо раз в год, говорит Ардашев, однако, при некоторых, на первый взгляд, неприятных симптомах необходимо срочно посетить врача:

  • ощущение камня на груди,
  • боль в области сердца будто "сжали в руке",
  • ощущение тесного обруча на голове, особенно в районе затылка,
  • повышенное давление,
  • предобморочное состояние и потеря сознания,
  • непереносимость физнагрузок.

"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта", — пояснил в беседе с "Прайм" врач-аритмолог.

По словам Ардашева, даже малейший симптом может стать предвестником тяжёлых последствий.

Ранее Pravda. Ru писала о том, как "пережить" повышение атмосферного давления и так ли страшна метеозависимость, как её описывают.

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