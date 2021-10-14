По словам заведующего научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М. В. Ломоносова врача-аритмолога Андрея Ардашева, при скачках давления, болях в груди и "обручем" в районе затылка необходимо срочно обращаться в больницу.
Посещать кардиолога необходимо раз в год, говорит Ардашев, однако, при некоторых, на первый взгляд, неприятных симптомах необходимо срочно посетить врача:
"Каждый из перечисленных симптомов отражает нарушение регионального кровотока, то есть кровоснабжения конкретной области или органа (прежде всего, головы, сердца), что может означать угрозу инсульта или инфаркта", — пояснил в беседе с "Прайм" врач-аритмолог.
По словам Ардашева, даже малейший симптом может стать предвестником тяжёлых последствий.
Ранее Pravda. Ru писала о том, как "пережить" повышение атмосферного давления и так ли страшна метеозависимость, как её описывают.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Врачи и вирусологи делятся честными мнениями о коронавирусе и вакцинах. Они раскрывают реальные цели властей, по мнению пользователей соцсетей, нынче гонящей россиян "в намордниках на прививку".