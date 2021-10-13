Чумаков привёл аргументы об искусственном происхождении COVID-19

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии профессор Пётр Чумаков убеждён, что коронавирус — искусственное творение.

По мнению Чумакова, нельзя придерживаться логики, исходя из которой у коронавируса нет искусственного происхождения, потому что пока не обнаружили доказательства. На самом деле, уверен эксперт, по тезису о создании инфекции человеком можно привести много аргументов. Например, при анализе строения COVID-19 видно колоссальную разницу между ним и его "предками", что не соответствует эволюционной теории, подчеркнул специалист.

"Почему-то именно в 500 метрах от института в Ухане, где велась такая работа, возникла, по официальной версии, эта вспышка. О чём это говорит? О том, что кому-то было выгодно, чтобы вспышка произошла рядом с этим институтом. Потому что было известно, что там создаётся этот вирус", — заявил Чумаков, слова которого приводит "Радио 1".

Он объяснил, что либо произошла утечка из китайской лаборатории, либо КНР вирус кто-то "подкинул". При этом видно, как власти страны стараются установить происхождение COVID-19, проводят исследования, отметил специалист.

Ранее директор организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм выдвинул теорию, исходя из которой вирус появился в 2012 году, когда шестеро шахтёров китайского уезда Моцзян сильно заболели.

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