В Москве пожилые люди смогут получить 10 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о возможности для пожилых москвичей поменять подарочный набор за вакцинацию против "ковида" на деньги.

Программа относится к периоду с 23 июня по 31 декабря. Жители столицы старше 65 лет, которые сделали две необходимые от коронавируса инъекции в это время смогут обратиться в центр социального обслуживания и получить 10 тысяч рублей. Для этого надо принести паспорт, сертификаты вакцинации и подарочного набора "С заботой о здоровье".

По данным официального сайта мэра Москвы, в набор для пожилых людей входят вещи, которые помогаю сохранить здоровье и благоприятное самочувствие во время вспышек заражений вирусами. Такой подарок получили свыше 240 столичных пенсионеров.

Ранее в Москве решили внедрить в школы экспресс-тестирование на "ковид" у детей и подростков. Процедура будет проходить один раз в две недели. По информации заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, подобная система уже эффективно действует в других странах. Среди них:

Великобритания;

Германия;

Австрия.

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