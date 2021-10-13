В России некоторым клиникам разрешат ставить диагнозы пациентам дистанционно

Министерство экономического развития России предложило позволить некоторым медицинским организациям ставить диагноз человеку в онлайн-формате. Экспериментальный режим закончится через три года.

Врачи в России смогут дистанционно лечить пациентов, в том числе ставить им диагноз. В программе примут участие такие компании, как:

группа "Медси";

интернет-платформа "СберЗдоровье";

сервис "Доктор рядом";

клиники "Ниармедик".

По данным РБК, стать частью эксперимента смогут и другие медицинские организации, если выполнят ряд необходимых условий. Одно из них — за услуги пациенты должны платить деньги.

Директор компании "СберЗдоровье" Дмитрий Домарев рассказал, что около 50% первых приёмов пациентов возможно осуществить дистанционно.

Однако не все диагнозы врач может поставить удалённо. Телемедицинские услуги не распространяются на заболевания, которые могут навредить обществу. К ним относятся:

туберкулёз;

вирус иммунодефицита человека;

ЗППП;

другие.

Организациям необходимо выполнить план. Для этого за три года в рамках программы должны поработать 860 медиков, пройти через лечение 75 тысяч пациентов. Кроме того, организациям надо предоставить 120 тысяч телемедицинских услуг.

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