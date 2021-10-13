В десяти школах Москвы ввели бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В десяти московских школах запустили пилотный проект по выявлению COVID-19 среди учеников. Дети будут проходить экспресс-тестирование один раз в две недели.

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что система экспресс-тестирования обучающихся уже широко применяется за рубежом. Так, например, в Великобритании, Германии и Австрии школьников регулярно проверяют на коронавирус.

По словам Раковой, новая мера поможет избежать роста заболеваемости и вовремя предупредить распространение COVID-19, чтобы дети продолжали учиться в очном формате, передает РИА Новости.

"Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп начнут проходить это тестирование раз в две недели", — пояснила заммэра.

Добавим, тест будут брать из носа. При этом в администрациях образовательных учреждений должны самостоятельно решить, кто будет проверять детей на COVID-19 — сотрудники школы или медицинский персонал.

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