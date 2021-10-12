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Проценко: больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19

Здоровье

В московской больнице №40 в Коммунарке наблюдается стремительный рост числа госпитализированных с коронавирусом, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

Проценко: больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19

"Больница в Коммунарке стремительно наполняется пациентами с COVID-19, непростая ситуация в реанимационных отделениях — большое количество больных", — написал медик в своём телеграм-канале.

По словам Проценко, обострение ситуации с COVID-19 было ожидаемым в связи с начавшимся учебным годом, окончившимся периодом отпусков и ежегодным осенним подъёмом инфекционных заболеваний.

Кроме того, росту числа случаев заражения способствует большое количество не привитых от коронавируса.

"Слишком мало людей вакцинировалось. Но нужно продолжать жить. Единственный выход вижу в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений", — отметил Проценко.

Он заявил о правильности введения в столице бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19.

"Особенно важно вести тестирование в школах, ведь дети часто болеют в лёгкой форме и бессимптомно, но могут легко заразить своих родителей или бабушек с дедушками, среди которых самая высокая смертность", — отметил главврач.

Он добавил, что единственным эффективным способом противостоять коронавирусу является вакцинация.

"Можете сомневаться на этот счёт. Но "красная зона" нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешёл в наступление", — заявил Проценко.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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