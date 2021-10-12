Мурашко заявил, что молодые люди не застрахованы от реанимации из-за COVID-19

Руководитель Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума совета по борьбе с "ковидом" подчеркнул, что сегодня молодые люди тоже тяжело болеют коронавирусом.

Министр сообщил, что в реанимации находятся не только пожилые люди, но и молодёжь до 30 лет. По данным главы, 12-13% заражённых "ковидом" россиян — дети. Как заявил Мурашко, большая часть из них — школьники 6-18 лет.

"Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и её осложнений", — подчеркнул Мурашко, которого цитирует ТАСС.

Также руководитель рассказал о людях, у которых "ковид" развивается за несколько дней. По словам министра, подобные пациенты попадают в реанимацию. Прежде этот процесс проходил только у стариков, но на сегодняшний день врачи фиксируют такие случаи и у граждан от 20 лет, отметил глава.

Ранее Мурашко заявил, что за неделю заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 16%. По статистике министра, во вторник, 12 октября врачи наблюдают свыше миллиона заражённых коронавирусом пациентов. Больные "ковидом" заняли 235 тысяч коек. Свободных мест осталось 20 тысяч.

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