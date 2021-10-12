EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Крутой рассказал, что уговаривал Серова вакцинироваться
Замглавы МИД Рябков: отношения России с США могут обостриться
Володин рассказал о трёх депутатах, которые тяжело болеют COVID-19
Сафронов рассказал о состоянии Собчак после страшной аварии
Зеленский: Россия виновата в стагнации урегулирования конфликта на Донбассе
В Совете безопасности рассказали об угрозах для РФ из-за ситуации в Афганистане
Глава Евросовета заявил о нерушимой дружбе ЕС и Украины - и удалил запись
Украинская разведка заявила о намерении РФ превратить Крым в ядерный отстойник
В Кремле объяснили, почему Путин не ревакцинировался от COVID-19

Мурашко рассказал о росте недельной заболеваемости COVID-19 на 16%

Здоровье

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за неделю заболеваемость коронавирусом в нашей стране увеличилась на 16%.

Мурашко рассказал о росте недельной заболеваемости COVID-19 на 16%

По данным министра, на сегодняшний день врачи следят за состоянием более одного миллиона "ковидных" пациентов. Почти в каждом врачебном участке есть свыше 14 заражённых вирусом россиян, сообщил руководитель. Также он добавил, что больные граждане нашей страны заняли 235 тысяч коек из 255 тысяч.

"В 11 субъектах темп прироста составил более 30%", — отметил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, глава заявил, что более шести тысяч пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Поимо больных коронавирусом людей нагрузку на здравоохранение создают уже поборовшие инфекцию граждане. Министр рассказал о тяжёлом поражении сердца и лёгких в постковидный период.

Ранее 12 октября в России врачи зафиксировали пиковую суточную смертность от "ковида" во время пандемии. За минувшие сутки из-за инфекции скончались 973 человека. Последний максимум медики регистрировали девятого октября. Тогда установили 968 летальных исходов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем бесполезно лечить коронавирус
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Зеленский: Россия виновата в стагнации урегулирования конфликта на Донбассе
В Совете безопасности рассказали об угрозах для РФ из-за ситуации в Афганистане
Илон Маск запустит на орбиту украинский "как бы спутник"
Глава Евросовета заявил о нерушимой дружбе ЕС и Украины - и удалил запись
Украинская разведка заявила о намерении РФ превратить Крым в ядерный отстойник
В Кремле объяснили, почему Путин не ревакцинировался от COVID-19
Путин: к 2024 году создадим не менее 23 охраняемых природных территорий
Володина избрали на должность спикера Госдумы восьмого созыва
Врачам, которых обвинили в продаже младенцев иностранцам, продлили арест
Холдинг Mail.ru Group сменит название на VK
Популярное
Бывший СССР
Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"

Основной союзник России в постсоветской интеграции и оборонном союзе Казахстан на прошлой неделе понизил статус русского языка, реализуя замысел США.

Третий пошёл: США задействовали Казахстан в проекте "анти-Россия"
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
В сети осудили приход Кикабидзе в шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Появились доказательства смерти жены Прохора Шаляпина
Правительство
Зачем правительство решилось на узбекистанизацию России
Игорь Буккер Тайное стало явным: о чём Рузвельт "по секрету" просил Гитлера Игорь Буккер Александр Артамонов Илон Маск запустит на орбиту украинский "как бы спутник" Александр Артамонов Ирина Шлионская Мистические полотна русских художников: четыре картины-загадки Ирина Шлионская
Здоровье
Как облегчить симптомы COVID-19, рассказали врачи
Новости Украины
Украинский нардеп обвинила Зеленского в финансировании "Путина-агрессора"
Брак Прохора Шаляпина с Татьяной Дэвис могут аннулировать
Российский шоу-бизнес
Брак Прохора Шаляпина с Татьяной Дэвис могут аннулировать
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников