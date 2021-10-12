Мурашко рассказал о росте недельной заболеваемости COVID-19 на 16%

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что за неделю заболеваемость коронавирусом в нашей стране увеличилась на 16%.

По данным министра, на сегодняшний день врачи следят за состоянием более одного миллиона "ковидных" пациентов. Почти в каждом врачебном участке есть свыше 14 заражённых вирусом россиян, сообщил руководитель. Также он добавил, что больные граждане нашей страны заняли 235 тысяч коек из 255 тысяч.

"В 11 субъектах темп прироста составил более 30%", — отметил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, глава заявил, что более шести тысяч пациентов подключены к аппарату ИВЛ. Поимо больных коронавирусом людей нагрузку на здравоохранение создают уже поборовшие инфекцию граждане. Министр рассказал о тяжёлом поражении сердца и лёгких в постковидный период.

Ранее 12 октября в России врачи зафиксировали пиковую суточную смертность от "ковида" во время пандемии. За минувшие сутки из-за инфекции скончались 973 человека. Последний максимум медики регистрировали девятого октября. Тогда установили 968 летальных исходов.

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