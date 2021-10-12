В Кремле объяснили, почему Путин не ревакцинировался от COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не прошел курс ревакцинации. По его словам, у президента России сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.

В четверг, 14 октября, у главы государства будет уже полгода с момента прививки против COVID-19. Обычно по истечении такого периода медики советуют заново поставить вакцину, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения заболевания.

"Вы знаете, он сам говорил, что у него сохраняются очень высокие титры антител к коронавирусной инфекции. И далее он будет следовать рекомендациям врачей", — передает ТАСС комментарий пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Добавим, 29 сентября перед встречей с главой Турции Владимир Путин вышел из режима самоизоляции. Он на протяжении двух недель работал в удаленном формате из-за того, что в его окружении сразу несколько десятков сотрудников заболели коронавирусом.

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