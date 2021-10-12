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В ВОЗ считают интересной идею смешивания разных вакцин от COVID-19

Здоровье » Здоровье и профилактика

По словам старшего научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумии Сваминатан, идея смешивания различных вакцин против COVID-19 является интересной, однако перед началом новых научных исследований необходимо получить полноценную информацию обо всех медпрепаратах, в том числе о российском "Спутнике V".

В ВОЗ считают интересной идею смешивания разных вакцин от COVID-19

Специалист подчеркнула, что ученые допускают применение концепции использования двух разных вакцинных платформ для качественного стимулирования иммунной системы. Многие врачи уверены в правильности такого подхода.

Сейчас ВОЗ располагает только результатам исследования совместного применения препарата AstraZeneca с мРНК вакцинами, передает РИА Новости.

"Наша стратегическая консультативная группа заявляла, что если возникнет дефицит поставок и нужно будет дать вторую дозу человеку, то можно использовать другую вакцину, потому что до сих пор мы не наблюдали никаких серьезных или плохих последствий от этого", — отметила Сваминатан.

Решение о введении двух разных вакцин пациентам будут приниматься на уровне правительств мировых держав, ведь определенные опасения все еще существуют. К тому же ученые еще не установили идеальный промежуток времени между такими прививками.

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Вакцина от коронавируса - капли в нос
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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