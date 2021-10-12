Работников сферы услуг Подмосковья обязали привиться от COVID-19

В Московской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, постановление, предусматривающее обязательную вакцинацию не менее 80% работников сферы услуг, подписала главный санитарный врач области Ольга Микаилова.

В соответствии с документом обязаны привиться от коронавируса работники торговли и общепита, салонов красоты и фитнес-клубов, МФЦ, а также общественного транспорта и служб доставки.

Руководители организаций сферы услуг должны организовать иммунизацию своих работников первым компонентом противокоронавирусной вакцины до 10 ноября, вторым — до 10 декабря.

В областном министерстве здравоохранения напомнили о росте заболеваемости COVID-19 в Подмосковье. С 4 по 10 октября в регионе выявили 12041 заразившегося коронавирусной инфекцией, что почти на 20% больше, чем за предыдущую неделю.

Число госпитализаций жителей Подмосковья с COVID-19 выросло за неделю на 23%. По словам главы областного Минздрава Светланы Стригунковой, ежедневно в больницы региона попадают 850-900 заразившихся коронавирусом.

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