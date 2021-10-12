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Не привитых от COVID-19 пенсионеров Башкирии отправят на самоизоляцию

Здоровье

Власти Башкирии введут обязательную самоизоляцию для не привитых от COVID-19 пенсионеров старше 65 лет. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе совещания с правительством региона.

Не привитых от COVID-19 пенсионеров Башкирии отправят на самоизоляцию

"Я сегодня подпишу указ — с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше. Это касается тех, кто не вакцинирован", — цитирует заявление Хабирова РБК.

Глава республики отметил, что, согласно данным Минздрава республики, среди умерших от COVID-19 преобладают люди старше 60 лет с сопутствующими тяжелыми заболеваниями.
Накануне в республики зафиксировали рекорд суточной смертности с начала пандемии - 35 летальных исходов. Всего от коронавируса в Башкирии скончались 1913 человек.

С начала пандемии в республики выявлено около 79 тысяч заразившихся COVID-19, 610 из них — за прошлые сутки.

С 4 октября в Башкирии ввели ограничения доступа в госучреждения культуры для тех, кто не имеет сертификата о вакцинации от коронавируса, справки о перенесённом за последние полгода COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста.

С 12 октября аналогичные ограничения введены для торговых центров, частных кинотеатров, театров, концертных залов, библиотек, ДК, поездок междугородными автобусами и пригородным поездом "Орлан".

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Елена Андреева
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