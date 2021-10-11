По данным стран, которые ведут статистику заболеваемости "ковидом", в мире из-за этой инфекции скончались почти пять миллионов человек. При этом члены научного сообщества до сих пор размышляют, откуда появился вирус.
В Америке рассказали о вероятной "скачковой" эволюции "ковида". Директор организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм уверен, что люди и раньше заболевали этим вирусом. Он менялся в организме и за шесть месяцев развился до смертельной формы, заявил учёный. Также директор не разделил версию об искусственном происхождении инфекции.
По словам Латэма, "ковид" появился в 2012 году, когда шестеро шахтёров китайского уезда Моцзян сильно заболели.
Как написали argumenti.ru, мировая общественность поддерживает две теории эволюции коронавируса:
Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, как можно укрепить организм на случай атаки "ковида". Также эксперт рассказал о препарате, с помощью которого можно мгновенно остановить заражение вирусом в семье.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.