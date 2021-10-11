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Учёные выдвинули новую версию происхождения COVID–19

Здоровье

По данным стран, которые ведут статистику заболеваемости "ковидом", в мире из-за этой инфекции скончались почти пять миллионов человек. При этом члены научного сообщества до сих пор размышляют, откуда появился вирус.

Учёные выдвинули новую версию происхождения COVID–19

В Америке рассказали о вероятной "скачковой" эволюции "ковида". Директор организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм уверен, что люди и раньше заболевали этим вирусом. Он менялся в организме и за шесть месяцев развился до смертельной формы, заявил учёный. Также директор не разделил версию об искусственном происхождении инфекции.

По словам Латэма, "ковид" появился в 2012 году, когда шестеро шахтёров китайского уезда Моцзян сильно заболели.

Как написали argumenti.ru, мировая общественность поддерживает две теории эволюции коронавируса:

  • передача инфекции от летучей мыши, которую съел человек в Китае;
  • некий проект, в ходе которого создали вирус.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок объяснил, как можно укрепить организм на случай атаки "ковида". Также эксперт рассказал о препарате, с помощью которого можно мгновенно остановить заражение вирусом в семье.

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Коронавирус – искусственное творение // ВСЯ ПРАВДА
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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