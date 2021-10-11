Иммунолог объяснил, как подготовиться к атаке COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что некоторые пациенты способны побороть коронавирус за несколько дней. Вылечиться быстрее можно, если у человека изначально хороший иммунитет, убеждён специалист. Он рассказал, как можно укрепить организм на случай атаки "ковида".

Эксперт перечислил следующие способы избежать заражения инфекцией или снизить его последствия:

надевать маски;

мыть руки;

проветривать помещения;

отправлять больного члена семьи жить в отдельную комнату.

Также врач рассказал о неожиданном методе победить "ковид" на раннем этапе заражения — употребить "антиковидный" иммуноглобулин. По словам специалиста, такой способ обычно применяют во время госпитализации людей, и этот препарат мог бы прекратить передачу вируса между родственниками.

"С моей точки зрения, этот препарат можно было бы разбить на более маленькие флакончики, например, по 5 мл. Тогда его вполне можно было бы применять как средство экстренной профилактики в очаге "ковида", — объяснил Болибок в беседе с журналистами Радио 1.

Однако иммунолог отметил, что такой вариант на сегодняшний день вряд ли возможен, поскольку препарат крайне дорого стоит, его мало производят и только для людей в больницах.

Ранее в Кремле уровень вакцинации россиян от "ковида" назвали непозволительно низким.

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