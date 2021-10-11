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Хлопья для завтрака могут оказаться очень вредными для здоровья

Здоровье

Сегодня многие россияне в качестве завтрака выбирают зерновые хлопья, которые — если верить упаковке — обогащены витаминами и минеральными веществами. Этот продукт позиционируется как элемент "правильного питания" для ЗОЖ.

Хлопья для завтрака могут оказаться очень вредными для здоровья

Но, как утверждают эксперты, по заказу Федеральной торговой комиссии США проводившие исследование зерновых "завтраков", всё не так просто. Отчёт о работе группы учёных опубликован на сайте Top10GrocerySecrets. com.

Оказывается, для "обогащения" таких хлопьев, многие производители используют синтетические витамины — они дешевле натуральных в разы.

Согласно опубликованного отчёта, злаки, обогащенные синтетическими формами цинка, ниацина и витамина А, могут нанести вред детям, "повреждая внутренние органы и иммунную систему с течением времени".

Исследователи включили в свой углубленный анализ этикетки продуктов питания из 1556 торговых марок и обнаружили, что 114 марок зерновых содержат "непомерное количество по крайней мере одного из этих синтетических витаминов, если не всех трех". Количество канцерогенов, содержащихся в этих злаках, превысило нормы на 30 — 50%.

В чём вред

Избыток синтетического витамина А может привести к выпадению волос, нарушениям скелета и повреждению печени.

Слишком большое количество синтетического цинка может препятствовать усвоению меди, которая необходима для иммунной функции.

Эти же самые витамины очень полезны, если они содержатся естественным образом в цельных пищевых продуктах. Производство витамина в лаборатории, а затем искусственное завышение питательной ценности злаков с помощью инъекций дает совершенно другой эффект.

"Конечно, искусственные питательные вещества - не единственный потенциально токсичный ингредиент, содержащийся в готовых завтраках. Рафинированный сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, гидрогенизированные масла и соевый лецитин также несут значительный риск для здоровья. Искусственные красители, металлические фрагменты и токсичные консерванты, такие как BHA и BHT, также часто дополняют состав хлопьев для завтрака", — говорится в опубликованном отчёте.

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Внимание! Еда! Сухие завтраки
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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