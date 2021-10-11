Хлопья для завтрака могут оказаться очень вредными для здоровья

Сегодня многие россияне в качестве завтрака выбирают зерновые хлопья, которые — если верить упаковке — обогащены витаминами и минеральными веществами. Этот продукт позиционируется как элемент "правильного питания" для ЗОЖ.

Но, как утверждают эксперты, по заказу Федеральной торговой комиссии США проводившие исследование зерновых "завтраков", всё не так просто. Отчёт о работе группы учёных опубликован на сайте Top10GrocerySecrets. com.

Оказывается, для "обогащения" таких хлопьев, многие производители используют синтетические витамины — они дешевле натуральных в разы.

Согласно опубликованного отчёта, злаки, обогащенные синтетическими формами цинка, ниацина и витамина А, могут нанести вред детям, "повреждая внутренние органы и иммунную систему с течением времени".

Исследователи включили в свой углубленный анализ этикетки продуктов питания из 1556 торговых марок и обнаружили, что 114 марок зерновых содержат "непомерное количество по крайней мере одного из этих синтетических витаминов, если не всех трех". Количество канцерогенов, содержащихся в этих злаках, превысило нормы на 30 — 50%.

В чём вред

Избыток синтетического витамина А может привести к выпадению волос, нарушениям скелета и повреждению печени.

Слишком большое количество синтетического цинка может препятствовать усвоению меди, которая необходима для иммунной функции.

Эти же самые витамины очень полезны, если они содержатся естественным образом в цельных пищевых продуктах. Производство витамина в лаборатории, а затем искусственное завышение питательной ценности злаков с помощью инъекций дает совершенно другой эффект.

"Конечно, искусственные питательные вещества - не единственный потенциально токсичный ингредиент, содержащийся в готовых завтраках. Рафинированный сахар, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, гидрогенизированные масла и соевый лецитин также несут значительный риск для здоровья. Искусственные красители, металлические фрагменты и токсичные консерванты, такие как BHA и BHT, также часто дополняют состав хлопьев для завтрака", — говорится в опубликованном отчёте.

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