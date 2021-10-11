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Оперштаб заявил, что от COVID–19 за сутки скончались 957 человек

Здоровье

В понедельник, 11 октября, в России за минувшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 29 409 граждан. Суточное число летальных исходов из-за "ковида" составило 957 человек.

Оперштаб заявил, что от COVID–19 за сутки скончались 957 человек

По данным Оперативного штаба, за последние 24 часа коронавирус побороли 15 460 человек. Самое большое число заражённых этой инфекцией за сутки выявили в таких регионах России, как:

  • Москва — 5002;
  • Санкт-Петербург — 2931;
  • Московская область — 2184;
  • Нижегородская область — 658;
  • Свердловская область — 565.

В России за коронавирусную пандемию по причине инфекции погибли 217 372 человека, сообщил Оперштаб.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, за сколько дней организм больных справляется с коронавирусом. По данным медицинских специалистов, в среднем человек выздоравливает за 11 дней. Пациент страдает от вируса более 14 суток, если появляются осложнения, объяснили в организации.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Елена Андреева
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