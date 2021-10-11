В понедельник, 11 октября, в России за минувшие 24 часа коронавирусной инфекцией заразились 29 409 граждан. Суточное число летальных исходов из-за "ковида" составило 957 человек.
По данным Оперативного штаба, за последние 24 часа коронавирус побороли 15 460 человек. Самое большое число заражённых этой инфекцией за сутки выявили в таких регионах России, как:
В России за коронавирусную пандемию по причине инфекции погибли 217 372 человека, сообщил Оперштаб.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, за сколько дней организм больных справляется с коронавирусом. По данным медицинских специалистов, в среднем человек выздоравливает за 11 дней. Пациент страдает от вируса более 14 суток, если появляются осложнения, объяснили в организации.
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