В Госдуме не поддержали идею штрафовать за уклонение от вакцинации

В России рано говорить о карательных мерах за отказ от вакцинации от коронавируса. Об этом заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, комментируя Pravda.Ru предложение ввести штрафы за отказ от прививки.

По ее словам, сегодня в средствах массовой информации, которым доверяют граждане, есть разногласия относительно вакцинации. Из-за этого они все меньше прислушиваются к профессионалам, доказывающим, что прививка действительно способна защитить от тяжелого протекания инфекции, добавила парламентарий.

"Конечно, кнут и пряник — это очень хорошо, но у нас еще пряника особого не было для тех, кто думает о прививках. Я пока не готова комментировать предложение по поводу введения штрафов. Сейчас мы лишь транслируем мысль о том, что человеку нужно думать о своем здоровье, если он не соблюдает какие-то требования, не выполняет санитарные нормы. Мы еще со штрафами за вредные привычки не разобрались, а тут надо разобраться с возможностью людей вакцинироваться, с принятием решения", — отмечает Соломатина.

Она добавила, что сегодня вакцинация остается добровольным механизмом для жителей России. По ее словам, власти могут только предупреждать об опасных последствиях COVID-19.

Ранее член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил в интервью изданию "Говорит Москва", что введение штрафов для антипрививочников позволит "снизить финансовую нагрузку на систему здравоохранения". При этом он сравнил отказ от вакцины с акцизами на вредные привычки.

"Мы уже давно привыкли, что платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения", — считает вирусолог.

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