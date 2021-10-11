Глава Роспотребнадзора: количество случаев чумы растет по всему миру

Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что одним из рисков наших дней является рост числа заражений чумой во всем мире.

По ее словам, сегодня можно четко проследить, как поменялись границы очагов различных заболеваний, в том числе и чумы. Она считает, что это может быть связано с глобальным потеплением, климатическими причинами и антропогенным влиянием на природу, передает ТАСС.

"Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня", — подчеркнула Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что необходимо немедленно принимать меры экстренного реагирования на распространение чумы и других болезней, чтобы избежать опасных последствий.

Добавим, бубонная чума представляет собой бактериальную инфекцию, которую паразиты передают через диких грызунов людям, например, при употреблении зараженных мясных продуктов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.