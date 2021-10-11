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Глава Роспотребнадзора: количество случаев чумы растет по всему миру

Здоровье

Руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что одним из рисков наших дней является рост числа заражений чумой во всем мире.

Глава Роспотребнадзора: количество случаев чумы растет по всему миру

По ее словам, сегодня можно четко проследить, как поменялись границы очагов различных заболеваний, в том числе и чумы. Она считает, что это может быть связано с глобальным потеплением, климатическими причинами и антропогенным влиянием на природу, передает ТАСС.

"Мы видим увеличение случаев чумы в мире. Это тоже риски сегодняшнего дня", — подчеркнула Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что необходимо немедленно принимать меры экстренного реагирования на распространение чумы и других болезней, чтобы избежать опасных последствий. 

Добавим, бубонная чума представляет собой бактериальную инфекцию, которую паразиты передают через диких грызунов людям, например, при употреблении зараженных мясных продуктов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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