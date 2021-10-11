Среднюю длительность заболевания COVID-19 назвал Роспотребнадзор

Около 11 дней требуется в среднем пациентам на выздоровление от коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

По словам замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, течение болезни после 14-го дня обусловлено развитием осложнений.

"В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трёх месяцев, до полугода, иногда дольше", — цитирует специалиста РИА Новости.

По мнению младшего научного сотрудника клинического отдела института Дарьи Хавкиной, скорость выздоровления пациента зависит от своевременного и правильного лечения, а также от особенностей организма.

В Роспотребнадзоре отметили, что привитые от коронавируса выздоравливают от него быстрее, чем невакцинированные.

Как сообщал ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко, большинство попадающих в больницы с COVID-19 пациентов не были привиты от него.

Вакцинированные составляют менее 0,03% больных коронавирусом, у которых он протекает в тяжёлой форме.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, COVID-19 заканчивается летальным исходом, как правило, у невакцинированных пациентов.

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