Врачи Роспотребнадзора заявили, что коронавирус легче протекает, если при контакте с больным "новозаражённый" был в маске и провёл несколько защитных процедур.
Так, по информации ведомства, кроме внешних средств защиты при контакте с больным коронавирусом либо нахождения в общественных местах, необходимо:
"Помыл руки, лицо, прополоскал горло водой или раствором антисептика, предназначенного для этого, в организм попадёт меньшая доза, и в случае развития заболевания оно будет протекать легче и завершится быстрее", — пояснили в Московском научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, передаёт РИА Новости.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление врачей о том, почему во время течения инфекционного заболевания в организме, к примеру, ОРВИ или герпес, пациенты реже заражаются коронавирусом. По мнению докторов, всё дело в том, что на слизистой выделяется специальное вещество, которое служит барьером для проникновения нового вируса, пока в организме размножается "старый".
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