Внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ Сергей Токарев объяснил, почему люди могут заболеть коронавирусом три-четыре раза.
По словам эксперта в области медицины, человек способен заразиться "ковидом" больше трёх раз из-за уменьшения числа антител в организме. Вместе с этим Токарев подчеркнул, что в нашей стране врачи пока не фиксировали подобные случаи.
"Уже через пять-шесть месяцев у человека происходит критическое снижение защитного титра антител, иммунный ответ истощается и при встрече, например, со штаммом "дельта", клеткам памяти нужно время для отклика", — объяснил специалист.
Эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что пока нельзя точно сказать, сколько раз люди могут заболевать коронавирусом. В беседе с URA.RU врач согласился с данными Токарева о взаимосвязи риска заразиться повторно и количеством антител.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил обстановку с заболеваемостью "ковидом" в нашей стране. По словам главы Минздрава, ситуация крайне напряжённая.
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