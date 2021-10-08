В Минздраве заявили, что человек может заболеть COVID-19 три-четыре раза

Внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ Сергей Токарев объяснил, почему люди могут заболеть коронавирусом три-четыре раза.

По словам эксперта в области медицины, человек способен заразиться "ковидом" больше трёх раз из-за уменьшения числа антител в организме. Вместе с этим Токарев подчеркнул, что в нашей стране врачи пока не фиксировали подобные случаи.

"Уже через пять-шесть месяцев у человека происходит критическое снижение защитного титра антител, иммунный ответ истощается и при встрече, например, со штаммом "дельта", клеткам памяти нужно время для отклика", — объяснил специалист.

Эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что пока нельзя точно сказать, сколько раз люди могут заболевать коронавирусом. В беседе с URA.RU врач согласился с данными Токарева о взаимосвязи риска заразиться повторно и количеством антител.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил обстановку с заболеваемостью "ковидом" в нашей стране. По словам главы Минздрава, ситуация крайне напряжённая.

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