В Госдуме ответили на обвинения в затягивании Россией решения по "Спутнику V"

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал Pravda.Ru заявление дипломата ЕС Маркуса Эдерера о затягивании Россией процедуры принятия российской вакцины от коронавируса "Спутника V" Европейским союзом.

"Естественно, никогда ничего не затягивали и давали как можно быстрее эти документы. Мы категорически заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее наш "Спутник" признали. И делаем всё для того, чтобы это произошло", — заявил парламентарий.

Он также добавил, что члены Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) намеренно затягивают решение о признании "Спутника V".

"ВОЗ умышленно задерживает решения по этому вопросу. И это перекладывает с больной головы на здоровую", — считает Чепа.

Ранее Эдерер заявил, что российская сторона затягивает процесс принятия первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Российская сторона раз за разом откладывает сроки проведения инспекции, запрашиваемой EMA (Европейским агентством лекарственных средств –– Прим. ред.), что тормозит процесс. Таковы факты", — сказал дипломат.

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