Подтверждено: мутирующий COVID-19 становится более летучим и заразным

Факт повышения летучести и заразности COVID-19 в ходе его мутаций выявили американские учёные.

Сотрудники Национального института здоровья США исследовали на хомяках заразность изначальной версии коронавируса и его штамма "альфа" (британский вариант).

Выяснилось, что мутировавший штамм заражал подопытных животных воздушно-капельным путём вдвое эффективнее, чем изначальный.

Кроме того, британский вариант COVID-19 показал способность распространяться на большие расстояния, чем первоначальный штамм.

Доцент кафедры биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ в Долгопрудном Олег Батищев, комментируя интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" результаты исследований американских учёных, связал способность альфа-штамма распространяться на большие расстояния с изменением его структурных белков, позволяющих связывать меньше жидкости.

"Если капли чуть меньше, они легче и дальше летят. Соответственно, вирус стал быстрее передаваться", — полагает эксперт.

Вместе с тем он отметил, что выявленные особенности нового штамма не предполагают его большей агрессивности.

По мнению научного сотрудника лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давида Наимзады, в увеличении заразности COVID-19 в ходе мутаций можно убедиться на примере штамма "дельта", ставшего доминирующим в РФ.

"Новые штаммы будут распространяться быстрее. Ведь с эволюционной точки зрения вирусу выгодно быстрее распространяться", — пояснил собеседник интернет-издания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.