В ЕС заявили, что политики не повлияют на возможное признание "Спутника V"

Посол Европейского союза Маркус Эдерер обвинил Россию в политизации процедуры признания первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". По словам дипломата, Москва сама затягивает технический процесс.

По данным посла, Россия откладывает дату проверки сотрудниками Европейского агентства лекарственных средств. Эдерер также отметил, что иногда у него складывается впечатление, будто политики нашей страны, которые говорят о политизации, имеют в виду самих себя.

Вместе с этим дипломат подчеркнул, что эксперты организации по проверке препаратов выдержит давление со стороны европейских политиков, которые требуют не признавать вакцину "Спутник V". Например, с подобными призывами выступал госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

"ВОЗ публично назвала ряд выявленных проблем и приостановила процедуру признания вакцины. Поэтому все вопросы о сроках следовало бы задавать российским властям", — заключил Эдерер, слова которого цитирует РБК.

Ранее седьмого октября помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симау анонсировала скорое возобновление процедуры одобрения российской вакцины "Спутник V". Российский фонд прямых инвестиций должен передать ВОЗ полное досье о препарате.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.