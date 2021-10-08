Впервые с начала пандемии на норвежском архипелаге Шпицберген зафиксировали заражение COVID-19. На Медвежий остров его "завёз" российский моряк, который стоял на рейде у берегов архипелага на траулере.
По сообщению пресс-службы губернатора Шпицбергена, после выяснения обстоятельств плохого самочувствия моряка, сначала его доставили в местную больницу, а позже отправили вертолётом на "большую землю" в норвежский город Тромсё, пишет "Российская Газета".
Как заверили власти архипелага, все контакты с заболевшим проходили исключительно в защитных средствах.
Поэтому распространение коронавируса по островам маловероятно.
Однако в целях профилактики на Шпицберге развернули усиленную программу вакцинации. Так как остальные члены команды траулера тоже, вероятнее всего, являются носителями вируса COVID-19.
О текущем состоянии здоровья моряка власти не сообщают.
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