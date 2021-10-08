Какой комнатный цветок может убить и причём здесь дети, рассказал агроном

По словам директора тульского филиала "Агро эксперт групп" Антона Ананьева, многие могут даже не подозревать, что безобидный на первый взгляд домашний молочай, в лучшем случае может довести до больничной койки, а в худшем — до смерти.

Специалист уточняет, к примеру, молочай вполне "мирный" если не повреждать его целостность. Однако в случае если ребёнок "попробует на зуб" хотя бы один лист, сок растения может вызвать серьёзные расстройства:

рвоту,

повышение температуры,

аллергическую реакцию,

обморок,

повреждения печени и кишечника.

Ананьев предупреждает, что кроме семейства молочаевых, с осторожностью нужно содержать и ароидных. К примеру, в российских квартирах часто встречаются антуриум и диффенбахия. Сок этих растений не менее ядовит, чем у молочая.

Впрочем, серьёзную опасность для здоровья может представлять и всем знакомый кактус.

"Популярный на рынке экзотических растений трихоцерус содержит настолько ядовитые вещества, что укол колючками растения может вызвать паралич нервной системы", — поясняет специалист РИА Недвижимость.

По словам Ананьева, прежде чем купить растение, особенно если в доме есть дети, необходимо посоветоваться со специалистом. Порой аллергическая реакция может проявиться настолько сильно, что не исключён летальный исход.

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