Восемь способов поправить здоровье с помощью огурцов

Огурец является четвертым по величине культивируемым овощем в мире. Но о его пользе для здоровья почему-то мало говорят.
И тем не менее, она есть. Некоторые преимущества огурцов для здоровья собрал портал FoodNews.
Как и арбузы, огурцы на 95% состоят из воды. Употребление огурцов сохраняет организм увлажненным, а также выводит токсины.
Кожура огурцов также содержит 10% рекомендуемой суточной нормы витамина С.
Употребление огурцов может снизить кровяное давление до 5,5 баллов у гипертоников в сочетании с диетой с низким содержанием крахмала и постных белков.
Огурец содержит ларисирезинол, пинорезинол и секоизоларицирезинол - три лигнана, которые могут снизить риск развития нескольких типов рака, включая рак молочной железы, рак матки, рак яичников и рак предстательной железы.
Огуречный сок содержит гормон, необходимый клеткам поджелудочной железы для выработки инсулина, который полезен больным диабетом.
Естественный высокий уровень воды и пищевых волокон в огурцах выводят токсины и способствуют пищеварению.
Расстройства пищеварительного тракта, такие как изжога, гастрит и даже язвы, значительно уменьшаются при ежедневном употреблении огуречного сока.
Огурцы также можно рассматривать как средство от хронических запоров.
Свежие огурцы подавляют воспалительные вещества, такие как ЦОГ-2 и оксид азота, одновременно повышая уровень антиоксидантов в организме.
Овощ содержит подщелачивающие элементы, электролиты и жидкости, которые делают его отличным средством для повышения уровня энергии.
Огурцы содержат большое количество кремнезема, который способствует укреплению здоровья суставов за счет восстановления соединительных тканей организма.
Огуречный сок, смешанный с морковным, может помочь облегчить боль при подагре и артрите, снижая уровень мочевой кислоты.
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