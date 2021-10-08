Восемь способов поправить здоровье с помощью огурцов

Огурец является четвертым по величине культивируемым овощем в мире. Но о его пользе для здоровья почему-то мало говорят.

И тем не менее, она есть. Некоторые преимущества огурцов для здоровья собрал портал FoodNews.

Увлажняет и регулирует температуру тела

Как и арбузы, огурцы на 95% состоят из воды. Употребление огурцов сохраняет организм увлажненным, а также выводит токсины.

Кожура огурцов также содержит 10% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

Польза для волос и кожи

Кожа огурца снимает солнечные ожоги и легкие раздражения кожи, подобно алоэ вера.

Исследования показали, что огурец стимулирует рост волос.

Нанесение ломтиков огурца вокруг глаз также помогает уменьшить отечность.

Снижает кровяное давление

Употребление огурцов может снизить кровяное давление до 5,5 баллов у гипертоников в сочетании с диетой с низким содержанием крахмала и постных белков.

Огурцы богаты калием и магнием, которые помогают регулировать кровяное давление.

Борется с раком

Огурец содержит ларисирезинол, пинорезинол и секоизоларицирезинол - три лигнана, которые могут снизить риск развития нескольких типов рака, включая рак молочной железы, рак матки, рак яичников и рак предстательной железы.

Борется с диабетом

Огуречный сок содержит гормон, необходимый клеткам поджелудочной железы для выработки инсулина, который полезен больным диабетом.

Способствует пищеварению

Естественный высокий уровень воды и пищевых волокон в огурцах выводят токсины и способствуют пищеварению.

Расстройства пищеварительного тракта, такие как изжога, гастрит и даже язвы, значительно уменьшаются при ежедневном употреблении огуречного сока.

Огурцы также можно рассматривать как средство от хронических запоров.

Подавляет воспаление

Свежие огурцы подавляют воспалительные вещества, такие как ЦОГ-2 и оксид азота, одновременно повышая уровень антиоксидантов в организме.

Овощ содержит подщелачивающие элементы, электролиты и жидкости, которые делают его отличным средством для повышения уровня энергии.

Способствует здоровью суставов

Огурцы содержат большое количество кремнезема, который способствует укреплению здоровья суставов за счет восстановления соединительных тканей организма.

Огуречный сок, смешанный с морковным, может помочь облегчить боль при подагре и артрите, снижая уровень мочевой кислоты.

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