EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
США заявили, что они предотвратили первый в истории дефолт
Эксперт заявил, что сбой соцсетей может повториться
Автоэксперты назвали причину роста цен на шины
Уролог назвал оптимальное время для зачатия ребёнка после коронавируса
Это очевидная провокация: Захарова прокомментировала поступок УЕФА
Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о грядущем дефолте США
Писатель назвал политизированной Нобелевскую премию-2021 по литературе
ВОЗ изъявила готовность продолжить процедуру одобрения "Спутника V"
Кузнецова призвала ускорить ужесточение законодательства за педофилию

Восемь способов поправить здоровье с помощью огурцов

Здоровье

Огурец является четвертым по величине культивируемым овощем в мире. Но о его пользе для здоровья почему-то мало говорят.

Восемь способов поправить здоровье с помощью огурцов

И тем не менее, она есть.  Некоторые преимущества огурцов для здоровья собрал портал FoodNews.

Увлажняет и регулирует температуру тела

Как и арбузы, огурцы на 95% состоят из воды. Употребление огурцов сохраняет организм увлажненным, а также выводит токсины.

Кожура огурцов также содержит 10% рекомендуемой суточной нормы витамина С.

Польза для волос и кожи

  • Кожа огурца снимает солнечные ожоги и легкие раздражения кожи, подобно алоэ вера.
  • Исследования показали, что огурец стимулирует рост волос.
  • Нанесение ломтиков огурца вокруг глаз также помогает уменьшить отечность.

Снижает кровяное давление

Употребление огурцов может снизить кровяное давление до 5,5 баллов у гипертоников в сочетании с диетой с низким содержанием крахмала и постных белков.

  • Огурцы богаты калием и магнием, которые помогают регулировать кровяное давление.

Борется с раком

Огурец содержит ларисирезинол, пинорезинол и секоизоларицирезинол - три лигнана, которые могут снизить риск развития нескольких типов рака, включая рак молочной железы, рак матки, рак яичников и рак предстательной железы.

Борется с диабетом

Огуречный сок содержит гормон, необходимый клеткам поджелудочной железы для выработки инсулина, который полезен больным диабетом.

Способствует пищеварению

Естественный высокий уровень воды и пищевых волокон в огурцах выводят токсины и способствуют пищеварению.

Расстройства пищеварительного тракта, такие как изжога, гастрит и даже язвы, значительно уменьшаются при ежедневном употреблении огуречного сока.

Огурцы также можно рассматривать как средство от хронических запоров.

Подавляет воспаление

Свежие огурцы подавляют воспалительные вещества, такие как ЦОГ-2 и оксид азота, одновременно повышая уровень антиоксидантов в организме.

Овощ содержит подщелачивающие элементы, электролиты и жидкости, которые делают его отличным средством для повышения уровня энергии.

Способствует здоровью суставов

Огурцы содержат большое количество кремнезема, который способствует укреплению здоровья суставов за счет восстановления соединительных тканей организма.

Огуречный сок, смешанный с морковным, может помочь облегчить боль при подагре и артрите, снижая уровень мочевой кислоты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Польза огурцов🥒. Как употреблять огурцы для максимальной пользы
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Восемь способов поправить здоровье с помощью огурцов
Три продукта, влёт разгоняющие метаболизм
Доктор Мясников рассказал, как бороться с постковидным синдромом
США заявили, что они предотвратили первый в истории дефолт
Эксперт заявил, что сбой соцсетей может повториться
Автоэксперты назвали причину роста цен на шины
Лидеры туризма и заповедников займутся соседством людей и животных на курортах
Уролог назвал оптимальное время для зачатия ребёнка после коронавируса
Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона
Это очевидная провокация: Захарова прокомментировала поступок УЕФА
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Новости Украины
Зеленский выдвинул Путину ультиматум. В Кремле смеялись...
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Ирина Гусакова Конфликт с шейхом Бахрейна "убил" Майкла Джексона Ирина Гусакова Василий Амирджанов Казаки потребовали закрыть ТНТ за мужские поцелуи Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Географически край света находится в России Дмитрий Соколов
Российский шоу-бизнес
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
Экономика и бизнес
Тайный план: названы выгоды для Евросоюза от энергокризиса
Садальский о трагедии Прохора Шаляпина: "Не успело остыть тело"
Российский шоу-бизнес
Садальский о трагедии Прохора Шаляпина: "Не успело остыть тело"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников