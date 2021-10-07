Эпидемиолог сравнил идею о вакцине от "ковида" и гриппа с "эликсиром молодости"

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров убеждён, что руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург и его команда не смогут разработать комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа сразу.

По словам эпидемиолога, Гинцбург подобными заявлениями скорее всего попытался привлечь финансирование для организации. Создать же единый препарат от "ковида" и гриппа едва ли реально, заявил специалист.

Причиной скептицизма Гундарова послужили сроки создания единой прививки. По мнению эксперта, её возможно разработать минимум за три года. Даже если учёные справятся, через год появится новый штамм коронавируса и научным сотрудникам придётся вновь утвержать вакцину, объяснил эпидемиолог.

"При желании можно в эту общую вакцину добавить и вирус герпеса, и простатит, и язвенную болезнь желудка. Но сейчас это похоже на сказку про "эликсир молодости" и обыкновенный трёп", — раскритиковал идею Гундаров, которого цитирует Общественная Служба Новостей.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский одобрил работу над комбинированным препаратом. Также иммунолог объяснил принцип работы такой вакцины.

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