Три продукта, влёт разгоняющие метаболизм

Существует множество различных способов "разогнать" метаболизм. Самые известные:

выпивать стакан воды перед каждым приемом пищи,

употребление бОльшего количества блюд с меньшим размером порции.

Но мало, кто знает, что есть продукты, которые могут помочь ускорить обмен веществ здоровым, естественным образом.

Куркума

Потребление куркумы напрямую связано с увеличением здоровой потери жира и уменьшением проблем с инсулином. Более того, специя не вызывает резких побочных эффектов.

Костный бульон

В нем много белка, незаменимых минералов и коллагена.

Коллаген поддерживает толщину слизистого барьера в кишечнике, что полезно для пищеварения и усвоения питательных веществ, а значит и для сильного метаболизма.

Зеленый чай

Кофеин, содержащийся в зеленом чае, ускоряет сердцебиение и обмен веществ. Чай также содержит химическое вещество, известное как EGCG, которое стимулирует нервную систему и помогает вам сжигать калории быстрее.

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