Три продукта, влёт разгоняющие метаболизм

Существует множество различных способов "разогнать" метаболизм. Самые известные:
Но мало, кто знает, что есть продукты, которые могут помочь ускорить обмен веществ здоровым, естественным образом.
Потребление куркумы напрямую связано с увеличением здоровой потери жира и уменьшением проблем с инсулином. Более того, специя не вызывает резких побочных эффектов.
В нем много белка, незаменимых минералов и коллагена.
Кофеин, содержащийся в зеленом чае, ускоряет сердцебиение и обмен веществ. Чай также содержит химическое вещество, известное как EGCG, которое стимулирует нервную систему и помогает вам сжигать калории быстрее.
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