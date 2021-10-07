Врач-терапевт Елена Соломатина предупредила, что зубная боль может свидетельствовать о сердечных болезнях, проблемах с суставами и невралгии.
По словам специалиста, в случае резкой и пульсирующей боли, которую можно сравнить с ударом тока, необходимо посетить невролога, а не стоматолога. Зачастую людей беспокоит именно тройничный нерв, пояснила эксперт.
Соломатина добавила, что страдание из-за зубов в левой части тела может возникать по причине проблем с сердцем. У человека развивается стенокардия, при которой возможен инфаркт. В подобной ситуации необходимо звонить в "скорую".
"Может болеть не сам зуб, а могут болеть мышцы, сухожилия. Потому что если что-то смещается, у человека начинаются боли", — отметила врач, которую цитирует Москва 24.
Также, по данным эксперта, зубная боль связана с такими заболеваниями, как:
Из-за неожиданной зубной боли люди, чтобы прекратить страдания, прибегают к подручным средствам. Однако многие из них могут нанести организму вред. К таким относятся, например, полоскание рта содой или прикладывание чеснока.
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