"Можно отравиться": Мясников назвал опасную ошибку в приготовлении картофеля

По словам врача Александра Мясникова, получить пищевое отравление можно даже после употребления в пищу привычных блюд из картофеля.

В эфире телеканала "Россия 1" доктор рассказал, что для кулинарных приготовлений необходимо тщательно выбирать картофель. Он порекомендовал покупателям избегать позеленевших клубней в магазинах, так как они опасны для здоровья.

"Картошка не должна быть зелёной, зацветшей. Там могут содержаться вредные вещества. Да, картофелем можно отравиться", — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что зелёные части картофеля, как правило, содержат ядовитое соединение — соланин, который химически родственен стероидам. Поступление в человеческий организм большого количества этого вещества приводит к тяжёлому отравлению.

Мясников считает, что подавать на стол лучше всего запечённый или отварной картофель. При этом вовсе не обязательно снимать с него кожуру, ведь в ней есть калий, полезный для профилактики сердечно-сосудистых болезней.

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