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Сингапурский учёный предрёк новый штамм и пандемию COVID-19 у животных

Здоровье

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-3 может появиться уже в ближайшее время, заявил учёный из американско-сингапурского медицинского университета. По его мнению, вирус будет мутировать в организме животных и "возвращаться" к человеку.

Профессора Ван Линьфа утверждает, что сейчас штаммом SARS-CoV-2 болеет человек, но вирус может перейти на домашних и диких животных и уже мутировавшим в SARS-CoV-3 и "укрепившимся" начнёт поражать человечество с двойной силой.

"Скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь", — цитирует Линьфа Straits Times.

По словам учёного, науке известны случаи заболевания коронавирусом домашних животных, заражались питомцы от своих хозяев. Но, теперь угроза может перейти и на диких представителей фауны, что может стать триггером для новой пандемии, более тяжёлой, чем все предыдущие.

Ранее японские учёные заявили, выявили новый вирус, переносчиками которого являются клещи. Вирус назвали "Йезо". Он повышает температуру, снижает содержание лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
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